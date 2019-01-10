Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Rektör Çomaklı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

51 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında, "İçinde yaşadığımız bu iletişim çağında yakın çevremizde ve dünyada gerçekleşen olayları en hızlı ve doğru bir şekilde haber almak ülkemizin dünya ülkeleri arasında yükselerek güçlenmesi ve demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışarak milletimizin sesi, kulağı ve dili olan gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar görevleri başında vefat eden gazetecilerimize Allah' tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Rektör, Gazeteciler Günü, Çomaklı, Güncel
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