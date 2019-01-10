Rektör Çomaklı'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
51 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında, "İçinde yaşadığımız bu iletişim çağında yakın çevremizde ve dünyada gerçekleşen olayları en hızlı ve doğru bir şekilde haber almak ülkemizin dünya ülkeleri arasında yükselerek güçlenmesi ve demokrasimizin sağlıklı bir şekilde işlemesi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışarak milletimizin sesi, kulağı ve dili olan gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar görevleri başında vefat eden gazetecilerimize Allah' tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:05 Kaynak: İHA
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