Rektör Çomaklı'nın acı günü - Son Dakika

Rektör Çomaklı'nın acı günü
7 saat önce
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Baba Çomaklı'nın cenaze namazı yarın (19 Mart 2020) saat 13: 00'te Aşkale Merkez Camiinde kılındıktan sonra Çomoğlu Mezrasında defnedileceği belirtildi.
Devletin Koronovirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği açıklandı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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