Rektör Çomaklı'nın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı'nın acı günü - Son Dakika

Rektör Çomaklı'nın acı günü

7 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Rektör Çomaklı'nın acı günü, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Baba Çomaklı'nın cenaze namazı yarın (19 Mart 2020) saat 13: 00'te Aşkale Merkez Camiinde kılındıktan sonra Çomoğlu Mezrasında defnedileceği belirtildi.


Devletin Koronovirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği açıklandı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:10 Kaynak: İHA

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