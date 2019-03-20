Rektör Çomaklı'nın Acıpayam Depremi Mesajı
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Çomaklı
, Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Denizli'de gerçekleşen deprem üzüntüye yol açmış ancak can kaybının olmaması endişemizi bir nebze olsun hafifletmiştir. Devletimizin her zaman olduğu gibi deprem mağdurlarının ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağı bilinciyle bu müessir olayda yaralananlara acil şifalar diliyorum." - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:37 Kaynak: İHA
Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi