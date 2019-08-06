Rektör Çomaklı'nın Ankara temasları
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Ankara'da bir araya geldi.
Anadolu Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik
ile Ankara
'da bir araya geldi.
Kamu Başdenetçiliği Kurumu'nda gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin dünyanın dört bir yanında yürütmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini anlattı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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