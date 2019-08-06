Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'nın Ankara temasları
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Rektör Çomaklı'nın Ankara temasları

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Ankara'da bir araya geldi.

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Ankara'da bir araya geldi.

Kamu Başdenetçiliği Kurumu'nda gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin dünyanın dört bir yanında yürütmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini anlattı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Çomaklı, Rektör, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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