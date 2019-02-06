Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'nın Ankara Ziyaretleri

Rektör Çomaklı'nın Ankara Ziyaretleri

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek için bulunduğu Ankara'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Rektör Çomaklı'nın Ankara Ziyaretleri, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bir dizi görüşmeler gerçekleştirmek için bulunduğu Ankara'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın ve Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamlarına da giderek ayrı ayrı iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleşen görüşmelerde Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve milletvekilleri gündeme dair konuları konuşarak fikir alışverişinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

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