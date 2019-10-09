Rektör Çomaklı'nın Barış Pınarı Harekatı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir mesaj yayımladı.



Rektör Prof. Dr. Çomaklı mesajında, "Ülkemiz tarihinden aldığı mirasla bölgesinde barışın ve huzurun garantörü durumundadır. Devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın gizli hesaplarına izin vermeyecek, kendisine yöneltilen tehditlere boyun eğmeden mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır. Allah Silahlı Kuvvetlerimizi korusun ve muvaffak etsin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR