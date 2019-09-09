Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'nın İzmir'in Kurtuluşunun 97. yılı mesajı
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Rektör Çomaklı'nın İzmir'in Kurtuluşunun 97. yılı mesajı

2 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı'nın İzmir'in Kurtuluşunun 97. yılı mesajı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"19 Mayıs 1919'da başlayan, üstün bir gayret, büyük fedakarlıklar ve büyük bedellerle yürünen kurtuluş yolculuğunun son durağı İzmir'in, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun. Şanla, şerefle, imanla yılmadan yürünen bu kutsal yolculuk, emperyalist devletlere tüm dünyanın mazlum milletleri adına Türk milletinin verdiği karşılık olarak tarihteki yerini almıştır.


Bu gün vesilesiyle vatanı ve milleti için kanını ve canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, İzmir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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