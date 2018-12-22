Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'nın Sarıkamış Harekatı'nın 104. Anma Günü Mesajı

Rektör Çomaklı'nın Sarıkamış Harekatı'nın 104. Anma Günü Mesajı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 104'üncü yıl dönümünde Sarıkamış şehitleri için anma mesajı yayınladı.

Rektör Çomaklı'nın Sarıkamış Harekatı'nın 104. Anma Günü Mesajı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 104'üncü yıl dönümünde Sarıkamış şehitleri için anma mesajı yayınladı.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, tüm şehitleri andığı mesajında, "Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için çetin kış şartlarında Allahuekber Dağları'nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:19 Kaynak: İHA

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