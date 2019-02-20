Rektör Çomaklı 'Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını' Sempozyumuna Katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" sempozyumuna katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, "6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" sempozyumuna katıldı.



Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kuruluş sürecinin, 6 yıllık faaliyetlerinin ve Cumhurbaşkanlığı Sistemindeki öneminin değerlendirildiği "6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyumuna katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış ve protokol konuşmalarını TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yaptı. Yoğun katılımın olduğu sempozyum, açılış programının ardından Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile TBMM eski Başkanları Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman gibi önemli isimlerin oturum başkanlığında gerçekleştirilen sunumlarla devam etti. - ESKİŞEHİR

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