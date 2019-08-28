Rektör Çomaklı, Rektör Uysal'ı ziyaret etti
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal
'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Kazım Uysal'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter
Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik ettiler. Ziyaret anısına Çomaklı, Uysal'a, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı seramik yağdanlık hediye etti.
Görüşme sonunda Rektör Çomaklı, Rektör Uysal'a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ziyaretlerinden dolayı Çomaklı'ya teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-) - KÜTAHYA
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