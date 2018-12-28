Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı Seyitgazi Kaymakamı Demirkol'u Ziyaret Etti

Rektör Çomaklı Seyitgazi Kaymakamı Demirkol'u Ziyaret Etti

17 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u ziyaret etti.

Rektör Çomaklı Seyitgazi Kaymakamı Demirkol'u Ziyaret Etti, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, Rektör Danışmanı Prof. Rahmi Atalay'ın da yer aldığı ziyarette Kaymakam Cüneyt Demirkol'dan Seyitgazi'ye dair bilgiler aldı. Seyitgazi ilçesindeki tarihi yapıları yerinde inceleyen Rektör Çomaklı daha sonra Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ile görüşmede bulundu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Yaşam
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