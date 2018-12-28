Rektör Çomaklı Seyitgazi Kaymakamı Demirkol'u Ziyaret Etti
17 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, Seyitgazi
Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u ziyaret etti.
Rektör Çomaklı, Rektör Danışmanı Prof. Rahmi Atalay'ın da yer aldığı ziyarette Kaymakam Cüneyt Demirkol'dan Seyitgazi'ye dair bilgiler aldı. Seyitgazi ilçesindeki tarihi yapıları yerinde inceleyen Rektör Çomaklı daha sonra Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın
ile görüşmede bulundu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:27 Kaynak: İHA
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