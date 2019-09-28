Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp ile bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bir dizi gezi ve görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da, Arı Okulları kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp'i ziyaret etti.



Sıtkı Alp gibi değerli bir büyüğü ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp'in Erzurum ve Atatürk Üniversitesine kazandırdığı Süheyla-Sıtkı Alp Ortaokulu ile Özel Süheyla-Sıtkı Alp Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdundan binlerce öğrencinin faydalandığını ve müteşekkir olduklarını söyledi.



Üniversitenin elde ettiği başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için üniversite ile ortaokul arasında köprü işlevi gören lise inşaatının devam ettiğini söyleyen Rektör Çomaklı: "Kampüsümüzde bulunan ilkokul ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerimizin, üniversiteye geçişlerinden bir önceki basamak olan lise eğitimlerini de yine yerleşkemiz içerisinde almalarını hedefliyoruz. Bir bütünlük arz edecek bu eğitim modeli ile ülkemize faydalı nesiller yetiştirebilme inancını taşıyoruz. Bu bağlamda Erzurum'a ve bilhassa Atatürk Üniversitesine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sıtkı Alp Hocamıza teşekkür ediyor, üniversitemiz bünyesinde yer alan ilkokul ve ortaokula lise düzeyini de ekleme adına desteklerini bekliyoruz" dedi.



Bir ülkede kaliteli eğitim verilmeden hiçbir alanda verim alabilmenin mümkün olunamayacağına değinen Sıktı Alp, ömrünü Türk milletine, Türk gençlerine hizmete adadığını bu bağlamda memleketine verdiği desteklerin kendisini daima mutlu ettiğini dile getirdi.



Atatürk Üniversitesinde lise yapımının isabetli ve memnuniyet verici bir karar olduğunu belirten Alp, eğitim için gereken desteğin verileceğini söyledi. - ERZURUM