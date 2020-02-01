Rektör Çomaklı TRT Erzurum Radyosunun canlı yayın konuğu oldu - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TRT Erzurum Radyosunun canlı yayın konuğu oldu. "Doğu'nun Sesi" programının canlı yayın konuğu olan Rektör Çomaklı, üniversitede sürdürülen çalışmalar ve yenilikler hakkında bilgi verdi.



Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi dolayısıyla en çok öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Dünyada sayılı üniversiteler arasında yer alıyoruz. İçinde bulunduğumuz zamanın gereklerine uygun şekilde üniversitemizi güncellemek istiyoruz. Bu bağlamda, üniversiteyi dijitalleştirecek bir yapıya kavuşturmak üzere attığımız önemli adımlar oldu. Projelerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Kendi yazılımlarımızı yapıyoruz ve bu sayede Açıköğretim sınav sonuçlarını 5 gün gibi bir sürede açıklayabildik. Dijitalleşme sürecinde en önemli konulardan biri yapay zeka. Derslerimizi yapay zekaya uygun hale getirmek istiyoruz. Kişilerin her an ulaşabilecekleri dersler ve öğretim süreçleri planlıyoruz. Amacımız, hayat boyu öğrenme konusu. Elimizdeki materyalleri topluma açık tutuyoruz. Bu noktada AKADEMA isminde geliştirdiğimiz sistem gurur verici" ifadelerini kullandı.



"Üniversitenin kapılarını halka açtık"



Üniversite ile toplumu da birleştirdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, "Yönetim olarak, üniversitenin toplumla kaynaşması konusunda birçok çalışma yapıyoruz. Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, esnaf odaları ve birçok kurumla protokoller yaptık. Akademik yıl açılış töreninde cumhurbaşkanımız böyle bir açılım göstermemizi vurguladı. YÖK başkanımız da bu konuda önemli girişimlerde bulundu. Böylece üniversitenin kapılarını, ilim anlamında da topluma açmış olduk. Ne biliyorsak bunu sahaya dökmeyi hedef edindik. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı da ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Üniversitemizde mentörlük sistemini başlattık"



Öğrenci merkezindeki yeni yapılanmadan da bahseden Rektör Çomaklı, "Geçen sene atandığımda öğrenci faaliyetlerini kontrol ettim. 20-30 bin kişilik kampüste sadece 200-300 kişilik öğrencinin aktivitelere dahil olduğunu, kulüplerin etkin kullanılamadığını gördüm. Yazın bir çalışma yaptık ve üniversitemizde mentörlük sistemini başlattık. 200 olan aktif öğrenci sayısı 7 bine dayandı. Kulüp sayılarımız arttı. Üniversitede 11 adet salonumuz var, bunları öğrenci faaliyetlerine tahsis ettik. Üniversitede birimlere, şehirde ve Türkiye genelinde ana birimlere mesaj verdim. Bütün faaliyetlerimizi öğrenci kulüpleri üzerinden yapıyoruz. Örneğin, bir fakülte dekanlığı faaliyet yapacaksa, yanına en az bir kulüp almak zorunda. Ben de rektör olarak örneğin birini davet ettiğimde, yanıma en az bir kulübü dahil etmek zorundayım. Bu şekilde işleyen bir sistem kurduk. Üst düzey isimleri ağırlıyorlar, tecrübe ediniyorlar. Biz bu sistemi proje haline de getirdik ve TUBİTAK'a gönderdik" diye konuştu.



"Öğrenci ve aileleri sosyal medya konusunda bilinçlendiriyoruz"



Sosyal medya konusunda üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, "Sosyal medyanın dilini öğrenip öğretmek amacıyla, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (SODİGEM) geçtiğimiz Mayıs ayında hayata geçirdik. Şu anda Eskişehir merkezinde ve tüm ilçelerinde lise düzeyinde sosyal medya eğitimleri veriyoruz. Avantajları, dezavantajları nelerdir, çocuklar ne yaparsa kar elde eder, ne yaparsa zarar görür bunu anlatıyoruz. Ebeveynlere yönelik de eğitimler veriyoruz. Çünkü aileler dilini bilmedikleri bir dünyada çocukları ile çatışmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.



"FETÖ'nün sosyal medya yapılanmaları analiz edildi"



FETÖ'nün sosyal medyadaki yapılanmalarına ilişkin de çalışmalar yapıldığını söyleyen Rektör Çomaklı, "Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) toplumda artık girebileceği alanlar sıfırlandı, deşifre oldular ve sosyal medyaya doğru yönelmeye başladılar. Örneğin, hayvan sevgisi üzerinden, kadına yönelik şiddet gibi başka hassas duygular üzerinden çalışmalar yapıyorlar. Anadolu Üniversitesi SODİGEM, bir çalışma yaptı. Firari örgüt mensuplarının hesaplarını bilimsel metotlarla incelediler. Türk devleti ve milletin çocukları uyumuyor, çalışıyor. Rahat olmasınlar!" diye belirtti.



'Rektör Çomaklı sıradaki şarkıyı öğrencilerine armağan etti'



Son olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, radyo yayını esnasında çalan şarkı için, "Üniversitemizin öğrencilerimiz olmadan anlamsız olduğunu sosyal medyada paylaşmıştım. Onları özledik, buradan onlara ve güzel şehir Eskişehir'e çok selam söylüyorum. Sıradaki parçayı tüm öğrencilerimize armağan ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR