Rektör Çomaklı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rektör Çomaklı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katıldı - Son Dakika

Rektör Çomaklı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katıldı

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Rektör Çomaklı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katıldı, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


Düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut da "Sosyal Bilimler" alanında teşvik ödülü aldı. Prof. Dr. Akbulut ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.


"TÜBA Ödüllerinin çok ayrı bir yeri bulunmakta"


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri hakkında, "Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akbulut'u 'Sosyal Bilimler' alanında aldığı teşvik ödülü için kutluyorum. Şüphesiz her ödül değerlidir; ancak biz bilim insanları için Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlenen TÜBA Ödülleri'nin çok ayrı bir yeri ve anlamı vardır. Türkiye'deki en yetkili ve etkili bilim insanları tarafından aday gösterilen ve ödül almaya hak kazanan bilim insanlarının, devletimizin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini almaları, onları yaptıklarından daha iyisini yapmaları için teşvik edici olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bilim insanlarımızın gayretlerinin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürünmesi yönündeki en büyük etkenlerden biri olacağı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Beştepe, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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