Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı: "Türk Kızılay'ı Ülkemizin Medarı İftiharıdır"

Rektör Çomaklı: "Türk Kızılay'ı Ülkemizin Medarı İftiharıdır"

20 dakika önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk insanının yardımseverliğini dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Tük Kızılay'ının önemli bir görevi üstlendiğini ve bu görevi de oldukça başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini aktardı.

Rektör Çomaklı:
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk insanının yardımseverliğini dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Tük Kızılay'ının önemli bir görevi üstlendiğini ve bu görevi de oldukça başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini aktardı.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya misafirperverliği için teşekkürlerini sunan Palandöken Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar, önümüzdeki yıllarda Atatürk Üniversitesi ile yürütülen başarılı çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Kurumun faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan Tatar: "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerek kan bağışı, gerekse de yürütülen diğer projeler ile ilgili fikir alış verişinde bulunmak istedik. Fakültelerde açılan kan bağışı stantlarımıza ilgi oldukça yoğun oluyor. Öğrencilerimizin bu bilince sahip olmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gösterilen bu ilgiden dolayı Rektör Çomaklı'nın şahsında tüm Atatürk Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Renk, dil, din ırk ayrımı gözetmeksizin, gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarını yürüten Kızılay'ın ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ettiğini ve gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'de kan verme konusunda son yıllarda önemli bir bilincin oluştuğunu vurguladı. Atatürk Üniversitesinin, akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin kan bağışı konusunda oldukça duyarlı olduğunu aktaran Çomaklı, sağlıklı bir toplum için Türk Kızılay'ına her türlü katkıyı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Geçmiş yıllarda iki kurumun oldukça başarılı çalışmalar yaptığını hatırlatan Rektör Çomaklı, Palandöken Kızılay Şubesinin yeni yönetimi ile bu çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret, heyetin camaltı tekniği ile yapılmış Hilali Ahmer (Kızılay) konseptli hediyeyi Rektör Çomaklı'ya takdim etmesiyle son buldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kızılay, Çomaklı, Güncel
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