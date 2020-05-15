Rektör Çomaklı, ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçildi - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın açılış konuşmasıyla başlayan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) 250. toplantısı, ÜAK Genel Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.



Yaklaşık 200 üniversitenin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 250. dönem toplantısı, küresel ölçekte yaşanan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle online olarak yapıldı.



Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda katılımcılar, YÖK'e ve üniversitelere bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.



Toplantının ardından yeni üyelerini belirlemek üzere bir araya gelen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar getirdi.



ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilmiş olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Çomaklı, "Üniversitelerin değerli rektörleri ile Üniversitelerarası Kurul temsilcilerine teveccühleri dolayısıyla teşekkür ederim" dedi.



Üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun ve tüzük tasarılarını ile aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli kuruluş olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversiteler üstü bir akademik organ olarak çalışmalar yürütüyor.



Yeni ve Tekrar Seçilen ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri:



1 - Fen ve Mühendislik Alanı:



Prof. Dr. Ömer Çomaklı: Atatürk Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Mehmet Özkan: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Abdullah Atalar: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü



2 - Sağlık Bilimleri Alanı:



Prof. Dr. Erkan İbiş: Ankara Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ: Fırat Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: Mersin Üniversitesi Rektörü



3 - Sosyal Bilimler Alanı:



Prof. Dr. Hüseyin Karaman: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Mahmut Ak: İstanbul Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Yadigar İzmirli: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü



4 - Güzel Sanatlar Alanı:



Prof. Dr. Erol Parlak: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü - ERZURUM