Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı: "UCİM ile iş birliğimiz devam edecek"
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Rektör Çomaklı: "UCİM ile iş birliğimiz devam edecek"

9 dakika önce

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı:

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.


UCİM Erzurum İl Temsilciliği olarak Atatürk Üniversitesi ile daha önce gerçekleştirilen tüm plan ve projelere yeni dönemde de devam etmek istediklerini ifade eden İl Sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan, Erzurum genelinde çocuk istismarı ile mücadele ederken, Rektör Çomaklı'ya bugüne dek vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı teşekkür etti.


Atatürk Üniversitesi ile ortak şekilde BAP Projesi hazırlamak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Aydoğan, bunun yanı sıra çocuk istismarı ile mücadele etmek isteyen öğrencileri tek çatı altında toplamak için bir öğrenci kulübü kurma girişimlerde bulunduklarını belirtti.


"Sivil Toplum Kuruluşlarını Önemsiyoruz"


Çocuk istismarı ile mücadelede hazırlanacak tüm projelere yürekten destek verdiğini belirten Rektör Çomaklı, Üniversite ve UCİM arasındaki iş birliği ile meslek yüksekokulları aracılığıyla Erzurum'un tüm ilçelerinde faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirterek, bu sorunun kaynağını araştırarak çözümler bulunması noktasında çalışma yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.


Rektör Çomaklı: "Biz üniversite olarak tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) eşit mesafede iş birliği yapmaktan her zaman memnuniyet duyuyoruz. Çocuk istismarı, mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Bu sorun ile mücadele ederken toplumun her kesimi elini taşın altına koymalı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapılacak projelerin içerisinde olmak üniversitemizin temel görevleri arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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