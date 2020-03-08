Rektör Çomaklı ÜniESES'li öğrencilerle tribünde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı ÜniESES'li öğrencilerle tribünde - Son Dakika

Rektör Çomaklı ÜniESES'li öğrencilerle tribünde

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TFF 1. Ligde mücadele eden Eskişehirspor'a destek olmak ve moral vermek için maçı tribünden izledi.

Rektör Çomaklı ÜniESES'li öğrencilerle tribünde, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TFF 1. Ligde mücadele eden Eskişehirspor'a destek olmak ve moral vermek için maçı tribünden izledi.


Ligin 26. haftasında Yeni Eskişehirspor Stadyumu'nda gerçekleşen maçı izlemek için Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altındaki ÜniESES'li öğrenciler ile bir araya gelerek stadyuma doğru yola çıkan ve tribünde yerini alan Rektör Çomaklı, ÜniESES'li öğrencilerle birlikte maç boyunca Eskişehirspor'a tezahüratları ile destek verdi.


Eskişehirspor'un Anadolu Üniversitesi'ndeki temsiliyetini resmileştirmek için 62 yıl sonra Rektör Çomaklı'nin desteği ile bir öğrenci topluluğu olarak Üniversite-Eskişehirspor ilişkilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten ÜniESES, maç süresince coşkuyla Eskişehirspor- Giresunspor karşılaşmasını izledi.


Anadolu Üniversitesinin Eskişehirspor'a her zaman destek vereceğini belirten Rektör Çomaklı, bunun için tribünde yerlerini aldıklarını aktardı. Eskişehirsporlu futbolculara bir nebze de olsun moral kaynağı olmak istediklerine değinen Rektör Çomaklı, takımın zor zamanlardan geçtiğini bunu hep birlikte aşabileceklerine inandığını söyledi.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya maç sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve Eskişehirspor Yönetimi eşlik etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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