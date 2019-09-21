Rektör Çomaklı, üniversite personeli ve öğrencilere aşure dağıttı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi personeli ve öğrencilerine Cuma namazı sonrası, bolluk ve bereketi simgeleyen aşure ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi personeli ve öğrencilerine Cuma namazı sonrası, bolluk ve bereketi simgeleyen aşure ikram etti.
Anadolu Üniversitesi Camii bahçesinde gerçekleşen aşure etkinliğine, Anadolu Üniversitesi yönetimi, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve çok sayıda personel ile öğrenci katıldı. Rektör Çomaklı ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, namazdan çıkan vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti. - ESKİŞEHİR
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