Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'ya Nezaket Ziyaretleri

Rektör Çomaklı'ya Nezaket Ziyaretleri

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Rektör Çomaklı'ya Nezaket Ziyaretleri, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Rektör Çomaklı'yı son olarak Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Av. Barış Günaydın ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Şubesi Temsilcileri Yasemin Durukan ve Meltem Durulgan ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretçiler hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

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