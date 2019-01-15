Rektör Çomaklı'ya Nezaket Ziyaretleri
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyaretler devam ediyor.
Rektör Çomaklı'yı son olarak Türkiye
Bilişim Derneği Eskişehir
Şube Başkanı Av. Barış Günaydın ile Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV
) Eskişehir Şubesi Temsilcileri Yasemin Durukan ve Meltem Durulgan ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretçiler hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
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