Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyaretler sürüyor.
Rektör Çomaklı'yı son olarak Eskişehir
Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal
ve beraberindeki heyet ile ERKAM Vakfı Eskişehir Başkanı Mehmet Güleryüz
ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde ziyaretçiler, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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