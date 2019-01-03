Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler

Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Rektör Çomaklı'yı son olarak Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal ve beraberindeki heyet ile ERKAM Vakfı Eskişehir Başkanı Mehmet Güleryüz ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde ziyaretçiler, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Çomaklı, Güncel
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