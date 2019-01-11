Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler
1 saat önce
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyarette bulundu.
Eskişehir
Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği
Eskişehir Şubesi Anadolu Üniversitesi
Rektörü Çomaklı
'ya ziyarette bulundu.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel
ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Cafer Eşen
ve Başkan Vekili Rıdvan Sert ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretler ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyaretlerde ziyaretçiler Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
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