Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler

Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler

1 saat önce

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler, System.String[]
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Cafer Eşen ve Başkan Vekili Rıdvan Sert ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretler ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyaretlerde ziyaretçiler Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Türkiye Sakatlar Derneği, Eskişehir, Çomaklı, Güncel
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