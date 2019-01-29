Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyaretler devam ediyor.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir
ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Mehmet Bozdemir ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. CHP
milletvekillerinin ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
ve Utku Çakırözer
, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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