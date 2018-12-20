Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Devam Ediyor
12 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
ve Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor. Son olarak 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler' başlıklı konferansı için Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rektör Çomaklı'yı görüşerek başarılar diledi ve Rektörlük Şeref Defterini imzaladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulundu. Rektör Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Ataç, hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:30 Kaynak: İHA
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