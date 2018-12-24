Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Devam Ediyor
43 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı Münih Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, Stuttgart Eğitim Ateşesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Kaptı ve Anadolu Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Akar Öcal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Münih
Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır
, Stuttgart
Eğitim Ateşesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Kaptı ve Anadolu Üniversitesi
eski rektörlerinden Prof. Dr. Akar Öcal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'ya ziyarette bulundu. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Kaptı ve Prof. Dr. Öcal, Rektör Çomaklı'ya başarılar diledi. Ziyaretler çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:27 Kaynak: İHA
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