Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor

Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor

12 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Telekom yetkilileri, Erdemli Düşünce ve Eylem Planlama Derneği (EDEP), Follow Magazin yetkilileri ve İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Misafirler, Rektör Çomaklı'yı yeni göreve atanmasından dolayı tebrik ederek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:32 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu

Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:44:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]