Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler Sürüyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Şafak Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Şafak Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.



Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Serghei Zaharia ve beraberindeki heyet Erasmus+ işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi Başkanı Hakan Duman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Hakan Duman ve beraberindeki heyet, hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.



Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Eskişehir Şubesi İl Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve HUDER Eskişehir Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Yönetim Kurulu üyeleri hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti

Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!

Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz