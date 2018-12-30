Rektör Çomaklı Yeni Yılı Öğrencilerle Kutladı

Anadolu Üniversitesi
Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından düzenlenen "Bir Yaş Daha Büyüyoruz" adlı yeni yıl etkinliği gerçekleştirildi.
, Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'nın yanı sıra Rektör Danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir ile Prof. Rahmi Atalay katılım gösterdi. Etkinlikte çocuklar, Rektör Çomaklı ile pasta kesip yeni yıla 'merhaba' dedi. Program öncesinde Kreş ve Gündüz Bakımevini gezen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ardından Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım
Polat ve kreş öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Prof. Dr. Çomaklı'ya; verilen hizmetler, personel yapısı ve var olan işleyişle ilgili bilgiler verildi. Yapılan görüşmenin ardından sınıfları gezen Rektör Çomaklı, çocuklarla birlikte pasta keserek yeni yılı kutladı.
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat etkinliğin amacı hakkında yaptığı konuşmasında şunları aktardı:
"Bugün çocuklarımızla birlikte, hem yeni yıla merhaba hem de bir yaş büyüyoruz kutlaması yapıyoruz. Çünkü yıl boyunca sürekli çocuklarımızın doğum günlerini kutladığımız bir etkinlik yapmıyoruz. Bu nedenle her yılbaşında yeni bir yılı karşılarken, hepimiz bir yaş büyüyoruz mantığıyla çocuklarımızın büyüme ve gelişmelerinin farkında olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, sene içerisinde kutlamadığımız tüm doğum günlerini de bu şekilde kutlamış oluyoruz." - ESKİŞEHİR