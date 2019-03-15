Rektör Çomaklı Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı Kınadı
28 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, Yeni Zelanda
'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında "Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bunu gerçekleştiren vahşi teröristlerin ve destekçilerinin adalet önüne çıkmalarını temenni ediyor, hayatını kaybeden din kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:28 Kaynak: İHA
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