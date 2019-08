Rektör Çomaklı: "Yerleşkemizdeki yaşam konforunu artırıyoruz"

Öğrencilerin hem akademik hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilmek için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getiren Atatürk Üniversitesi, akademik ve idari personelin huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir yaşam sürmeleri için de...

Bu kapsamda; 1128 lojman dairesinde, daire içi doğalgaz dönüşümü ve temiz su ile sıcak su tesisatlarının yenilenmesi, yeni ana su şebekesi hatlarının bina bağlantılarının yapılması ve daire içi doğalgaz tesisat çalışmalarının yapılması ile şofben takım işlemleri tamamlandı.



Atatürk Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari personeline çağın gerektirdiği yaşam koşullarını sunmak ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak amacıyla sürdürdüğü fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.



Lojman sakinlerinin aile bütçeleri ve yaşam konforları ile milli sermaye çıkarlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarını yapan Atatürk Üniversitesi bu kapsamda yürüttüğü "Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme Yapım İşi" projesi ile birçok kalemde tasarruf etmeyi hedefliyor. Doğalgaz maliyetinde yarı yarıya bir düşüşü öngören çalışmalarda; bakım-onarım ve işletme maliyetlerinde azalma, sıcak su elde etme (doğal gaz ve elektrik enerjisi) maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf ve bununla bağlantılı olarak su kullanım miktarının azalmasıyla doğru orantılı olarak atık su miktarında düşüşün yaşanması hedefleniyor.



Sağlanan Tasarruf ile İhale Bedeli 5 Ayda Amorti Edilecek



İhale bedeli toplam 3 Milyon 94 Bin TL olan ve tamamlanan doğal gaz dönüşümü ve su hatlarının yenileme çalışmaları projesi ile yıllık 8 milyon liralık tasarruf öngörülüyor. Böylece dönüşümün 5 ayda ihale bedelini karşılayacağı ve özellikle sıcak su maliyetinde sağlanan kazancın 5 Milyon TL olacağı belirtiliyor. Bakım-onarım, enerji ve işletme maliyetlerinde yaşanacak 1,5 Milyon TL kazancın yanı sıra azalacak su kullanım miktarından da 1,5 Milyon TL tasarrufun yapılması hedefleniyor.



Altyapıdan üstyapıya, yeni fakülte binalarından fiziki şartların iyileştirilmesine kadar büyük yatırımları hayata geçiren Atatürk Üniversitesi, sosyal yaşam konforunu arttıracak olan lojman ve sosyal tesislerde meydana gelen eksikliklerin giderilmesi yönünde yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.



Bünyesinde bulunan merkezi atölyeler, araç işletme ve idari binalarını yeniden yapılandırarak verilen hizmetlerin daha iyi koşullarda yürütülmesini sağlayan Atatürk Üniversitesi, yakın zamanda bakım ve onarım çalışmalarıyla altyapı sistemini de yenilemişti.



"Ülkeleri Güçlü Kılan Asıl Sermaye, İnsan Gücüdür"



Yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; ekonominin, bilimsel çalışmaların ve teknolojinin çok önemli olduğunu ancak her şeyden daha önemli unsurun "insan" olduğunu vurguladı. İnsana yatırım yapmanın önemine değinen Rektör Çomaklı: "Dünyada büyük bir rekabet var. Bu rekabet ortamı içinde ülkeleri güçlü kılan asıl sermaye, insan gücüdür. Nitelikli, donanımlı, girişimci, yeniliklere açık, ahlaklı, evrensel değerleri tanıyan ama değerlerine de sıkı sıkıya bağlı insanlarımız, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Böyle bir insan inşası en büyük amacımızdır" diye konuştu.



Toplumla bütünleşerek toplumsal refaha katkıda bulunmanın en önemli amaçları arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Akademik ve idari personelimizin, ailelerinin ve misafirlerinin üniversite yerleşkesinde daha kaliteli ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla yapı ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Yerleşkemizi; öğrencilerimiz, çalışanlarımız, lojman sakinleri ve misafirlerimiz için daha yaşanılabilir ve kullanışlı kılmak için planlanan altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Başarının; huzurlu bir yaşama ve çalışma ortamı oluştuğu zaman geleceği bilinciyle planlamalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yerleşkemizde Kaliteli Vakit Geçirmek, Verimliliği Artıracaktır"



Atatürk Üniversitesinin, akademik ve idari personelinin yetkinliği, çalışkanlığı ve vizyonuyla başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşıdığını belirten Rektör Çomaklı, altyapıyla ilgili projeler tamamlandıkça kampüsteki memnuniyetin daha üst seviyeye çıkacağını dile getirdi. Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversitemiz, akademik çizgisinin yanı sıra altyapısıyla da kurumsallaşmış bir yerleşkedir. Mesai saatleri içinde ya da dışında çalışan ya da lojmanlarımızda ikamet eden personelimiz ve ziyaretçilerimiz için yerleşkemizde kaliteli vakit geçirmek verimliliği artıracaktır. Bu yönüyle çalışmaların bu aşamaya gelmesine kadarki süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve ilgili bütün personelimize şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

