Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" Tanıtım Toplantısına Katıldı

Rektör Çomaklı, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" Tanıtım Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleşen proje tanıtım toplantısına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A.

Rektör Çomaklı,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleşen proje tanıtım toplantısına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, il protokolü, YÖK yetkilileri, projedeki pilot üniversitelerin rektörleri, bölgedeki üniversite rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, projenin, 8 pilot üniversitede uygulanmaya başlandığını ve bu sayının tedricen artacağını belirterek konuşmasına başladı. Başkan Saraç: "Üniversiteler, artık gerek öğrenciler gerek akademisyenler için küresel bazda bir rekabet ortamındadırlar. Dijital kapasite bu rekabette önde yarışabilmek için en önemli ögelerden biri olarak değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Bir başka başlığın bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine çevrimiçi (online) erişimin günümüzde bilim yapmanın, teknolojik yenilik yaratmanın, ekonomik ve insani gelişmenin en önemli koşulu haline geldiğini vurgulayan YÖK Başkanı, "Yeni YÖK" olarak, açık erişim ve açık bilim konusunda da çalışmalar başlattıklarının altını çizdi.

YÖK Başkanı Saraç'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılmasında her zaman öncü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileterek konuşmasına başladı. Almanya'da Endüstri 4.0, Japonya'da Toplum 5.0, ABD'de 4. Devrim gibi adlar verilen bu dönemin ülkemizdeki karşılığı Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye olduğunu belirten Oktay, veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitimden bilişim teknolojilerine kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetinde olduğumuzun altını çizdi.

Rektör Çomaklı: "Dijital Dönüşüm Ofisinin Açılışını Yaptık"

Tanıtım toplantısına katılan ve konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dijital dönüşümün sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşların özel bilgi ve becerisinin olması gerektiğini, bu yeteneklere sahip olmak için yakın zamanda Atatürk Üniversitesi bünyesinde "Dijital Dönüşüm Ofisi"ni kurduklarını belirtti.

Dijitalleşmenin getirdiği imkanları üniversitenin pek çok alanında uyguladıklarını ve dijitalleşmenin gücünü topluma temas edecek her noktada kullanmayı hedeflediklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Tüm birimlerimiz ve beşeri sermayemiz ile çağın ötesine geçecek çalışmalar yapma arzusu ve gayreti içerisindeyiz. Başlatılan bu dönüşümün ilk adımlarını Atatürk Üniversitesinde atarak Yeni YÖK sistemine uygun projeleri hayata geçirmiş olduk. Bu kapsamda teknolojik bağımsızlığı gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi olarak bilim üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

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