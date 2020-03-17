Rektör Coşkun'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Coşkun'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika

Rektör Coşkun'dan 18 Mart mesajı

6 saat önce

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Rektör Coşkun'dan 18 Mart mesajı, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.


Rektör Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin geleceği için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir. Bu zafer, aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir.


Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir. Aziz milletimizin ortaya koyduğu bu destanla adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Unutmayalım ki, bizler bugün, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bizler, şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek, bıraktıkları kardeşlik mirasını da ebediyen sürdüreceğiz.


Bu vesile ile Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Zaferi, Selçuk Coşkun, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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