Rektör Coşkun'dan bayram mesajı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Coşkun mesajında, "Kurban Bayramı'nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle Üniversitemiz mensuplarının, öğrencilerimizin ve değerli ailelerinin, tüm Bayburt halkının, milletimizin ve tüm İslam aleminin; sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diler, bayram bereketinin kalplerimize huzur vermesini yüce Allah'tan temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT