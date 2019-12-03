Son Dakika Haberleri: Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Coşkun'dan Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Hayatımızın bir döneminde bizlerin de yaşaması muhtemel bu durumda engelli vatandaşlarımıza gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız. Bu anlayışla toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, hayatın her alanında yer alabilmelerini sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.


Bunun bilinciyle, erişilebilir kampüsler inşa ederek engelli vatandaşlarımızın üniversitemizdeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.


Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini saygıyla selamlıyor; iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da onların destekçisi olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum." - BAYBURT

Dünya Engelliler Günü, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:01 Kaynak: İHA
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