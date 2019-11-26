Son Dakika Haberleri: Rektör Coşkun'dan, kitaplarını Bayburt Üniversitesi'ne bağışlayan Akengin ve Temuçin'e kitap jesti
Son Dakika Güncel Rektör Coşkun'dan, kitaplarını Bayburt Üniversitesi'ne bağışlayan Akengin ve Temuçin'e kitap jesti - Son Dakika

Rektör Coşkun'dan, kitaplarını Bayburt Üniversitesi'ne bağışlayan Akengin ve Temuçin'e kitap jesti

6 saat önce

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kişisel kitaplarını Bayburt Üniversitesi Kütüphanesine bağışlayan Yahya Akengin ve Ali Kemal Temuçin'e jest yaparak üniversite tarafından yayımlanan kitapları ve teşekkür plaketlerini takdim etti.

Rektör Coşkun'dan, kitaplarını Bayburt Üniversitesi'ne bağışlayan Akengin ve Temuçin'e kitap jesti, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kişisel kitaplarını Bayburt Üniversitesi Kütüphanesine bağışlayan Yahya Akengin ve Ali Kemal Temuçin'e jest yaparak üniversite tarafından yayımlanan kitapları ve teşekkür plaketlerini takdim etti.


Akengin ve Temuçin'i Rektörlük makamında kabul eden Rektör Coşkun, anlamlı bağışa anlamlı bir karşılık olması amacıyla Bayburt Kültürü ve Tarihi Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) tarafından basımı gerçekleşen kitapları hediye etti. Akengin ve Temuçin'e üniversite adına teşekkür plaketlerini de takdim eden Coşkun, bağışlanan kitapların matbu ve dijital baskılı eser bakımından büyük bir ilim merkezi olan Kütüphaneye önemli katkılar yapacağını bildirerek üniversite adına teşekkür etti. Akengin ve Temuçin ise kitap hediyesi jestinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdiler.


Ziyarete Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem de eşlik etti. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
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