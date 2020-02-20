Rektör Coşkun Demirözü'nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Coşkun Demirözü'nde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Coşkun Demirözü'nde öğrencilerle bir araya geldi

7 saat önce

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Coşkun Demirözü'nde öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Gerçekleştirilen ziyarette, Demirözü Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve personelleriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Rektör Coşkun, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve taleplerini de dinleme imkanı bulan Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği Geleneksel Kış Festivali 'Kop Fest'in 22 Şubat Cumartesi günü Kop Dağı Kayak Tesislerinde gerçekleştirileceği müjdesini paylaştı.


Ziyarette ayrıca, Rektör Coşkun'un başkanlığında Demirözü Meslek Yüksekokulu 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi Akademik Kurul toplantısı da yapıldı. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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