Son Dakika Haberleri: Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi

Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği söyleşi programında, ilk ve ortaöğretim İmam Hatip okulları öğretmenleri ile buluşan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Hz. Muhammed'in (SAV) eğitim anlayışını örneklerle anlattı.

Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği söyleşi programında, ilk ve ortaöğretim İmam Hatip okulları öğretmenleri ile buluşan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Hz. Muhammed'in (SAV) eğitim anlayışını örneklerle anlattı.

Öğretmen evinde gerçekleşen 'Peygamber Efendimizin Eğitim Anlayışı, Yöntemi ve Teknikleri' isimli söyleşide konuşan Rektör Coşkun, Hz. Peygamber dönemindeki örnek uygulamaları günümüzdeki sorunlara uyarlayarak paylaştı. Rektör Coşkun, yaş ve cinsiyete göre değişen fıtratın eğitim anlayışında belirleyici olduğunu ifade etti. Hz. Peygamberin çocuklarla ve gençlerle ilişkisini anlatan Coşkun, her yaş grubundan ve mizaçtan insanlara karşı farklı tarzda ve hoşgörüyle yaklaştığını söyledi. İslam tefekküründe hedeflenen homojen toplumun günümüzde pek mümkün olmadığının altını çizen Coşkun, heterojen toplumlarda eğitimin karmaşıklaştığını ve her kademede ortak bir dilin yakalanması gerektiğini ifade etti. Coşkun sözlerini, değerler eğitiminin öncelikli tutulması konusundaki önerileriyle sonlandırdı.

Söyleşiye Rektör Coşkun'un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Bayburt, Rektör, Yaşam
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