Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
49 dakika önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Çufalı yayımladığı mesajında şunları söyledi: "10 Ocak, 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde "Çalışan Gazeteciler Günü
" olarak kutlanmaktadır. Doğru ve tarafsız haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli temsilcisi olan basın, demokratik kültürün de ayrılmaz bir parçasıdır. Gazetecilik mesleği fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde gece gündüz denemeden zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım." - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:12 Kaynak: İHA
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