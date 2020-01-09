Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yayımladığı mesaj şöyle "İletişimin en etkili kanallarından biri olan basın; halkın doğru ve güvenilir haber alma, kamuoyunu bilgilendirme ve düşünce özgürlüğünün güvencesidir. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinen tarafsız ve şeffaf basın; insan hak ve hürriyetlerini güvence altına alan gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Bu anlamda, basın mensuplarımızın ülkemizin güçlenmesine, ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkıları vardır Bu duygu ve düşüncelerle sorumluluk bilinciyle kamunun bilinçlendirilmesi için fedakarca görev yapan, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun hem gözü ve kulağı hem de sesi olmayı ilke edinmiş basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
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