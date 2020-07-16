Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

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Video konferans yoluyla online olarak gerçekleşen görüşmede Rektör Mustafa Çufalı, merkezlerin faaliyetleri, yürütülen ve planlanan bilimsel projeler, görüş ve önerilere ilişkin bilgileri müdürlerden dinledi, merkezlerin iyileştirilmesi ve karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin istişarede bulunuldu.


Merkez müdürlüklerinin daha aktif olması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Çufalı, özellikle şehir ve toplumla bütünleşme anlamında merkez müdürlüklerinin katkısının önemine değindi. Bilimden sanata, edebiyata, teknolojiye ve spora kadar çok geniş bir alanda merkezlerde yürütülen çalışmaların üniversite-şehir bütünleşmesi yönünde lokomotif bir rolü olduğunu belirten Rektör Mustafa Çufalı, merkezlerin faaliyetlerinde daha üretici ve aktif olmaları yönünde tavsiyede bulundu. Şehirle bütünleşme misyonu çerçevesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sadece şehirle sınırlı kalınmadığını, yerel değerlerin ulusal ve uluslararası faaliyetler ile desteklendiğini ifade eden Prof. Dr. Çufalı, "Bölgemizin her yönüyle anlaşılması, bölgenin katma değerinin yükseltilmesi ve üretkenliğin arttırılması, hem ulusal, hem uluslararası arenada ilimizi bir marka şehir haline getirme yolunda katkılar sunmak üniversitemizin temel hedefleri arasında yer almaktadır" açıklamalarında bulundu. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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