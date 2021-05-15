Rektör Çufalı, bayramda hastaları ve personeli yalnız bırakmadı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, hastaları ve personeli Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı Ramazan Bayramı dolayısıyla Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek; hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin bayramını kutladı. Ziyaret, Başhekim Şenap Özdolap Çoban'ın katılımı ile gerçekleşti.

Rektör ve hastane yönetimi; farklı birimlerdeki hastaları odalarında ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de hastaların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hasta yakınları ile de sohbet eden ve bayramlaşan Rektör Çufalı'nın ve hastane yönetiminin ziyareti hastalar ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Toplumsal bağların güçlendiği günler olan bayramlarda hastaneden şifa bekleyen hastaların yalnız olmadıklarını göstermek ve morallerini yükseltmek amacıyla gerçekleşen ziyarette ayrıca içinde bulunduğumuz zor günlerde büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarının da bayramı kutlandı. - ZONGULDAK