Rektör Çufalı Çanakkale Şehitleri'ni andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı Çanakkale Şehitleri'ni andı - Son Dakika

Rektör Çufalı Çanakkale Şehitleri'ni andı

6 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Rektör Çufalı Çanakkale Şehitleri'ni andı, System.String[]

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.


Rektör Çufalı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir onur ve heyecanla idrak ediyoruz. Milli mücadele ruhunun ve Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi olan Çanakkale Deniz Zaferi, bir milletin istiklali ve istikbali için verdiği mücadelenin en çarpıcı örneklerinden biridir. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği azim ve kararlılığın, tarihte eşine az rastlanır bir destana dönüştüğü bu zafer İstiklal Harbimize ilham kaynağı olmuş, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşederek bu toprakları bizlere ebedi vatan kılmıştır. Milletimizin kaderini değiştirerek nice mazlum milletlere örnek olan bu başarı, aynı zamanda millet olma şuuruyla bağımsızlık mücadelesi veren milli iradenin karşısında, hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bu bilinçle, şehit kanlarıyla sulanan bu vatanı bizlere miras bırakan ecdadımızın emanetine sahip çıkarak, bizi millet yapan değerlere ve Çanakkale ruhuna bağlı kalacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu topraklar için fedakarca savaşan tüm şehit ve gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çanakkale, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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