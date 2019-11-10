Son Dakika Haberleri: Rektör Çufalı'dan, 10 Kasım Anma Günü mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı'dan, 10 Kasım Anma Günü mesajı

Rektör Çufalı'dan, 10 Kasım Anma Günü mesajı

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çufalı'dan, 10 Kasım Anma Günü mesajı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı; 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bağımsızlığa giden yolda milletimizi ortak bir ideal etrafında toplayarak İstiklal Mücadelemize yön veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milletine duyduğu inançla özgürlük ve bağımsızlık meş'alesini yakan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, azim ve kararlılıkla milletimize istiklali hedef göstererek milli mücadeleye öncülük etmişler, kazanılan zaferle milletimizin ortak eseri olan millet iradesine dayalı Cumhuriyet kurulmuştur. Askeri başarılarının ardından kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır bir devlet olması hedefiyle fikri ve vicdanı hür nesillerin yetişmesine rehberlik eden Atatürk'ü, vefatının 81. yıl dönümünde saygıyla ve şükranla yad ediyorum." - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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