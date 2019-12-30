Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.


Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anıları ile bir yılı daha geride bırakıp, yepyeni bir yıla daha adım atarken, akademik, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda göstermiş olduğu başarılarla kalitesini her geçen gün artıran Üniversitemizin, yeni yılda da kararlılıkla büyümesini sürdüreceğine ve çok daha başarılı bir yıl geçireceğine olan inancım sonsuzdur. Başarılarla ve örnek projelerle birbirinden önemli işlere imza atacağımız bir yıl olması ümidiyle, 2020 yılının tüm insanlığa barış getirmesini, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini temenni ediyor; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin, Zonguldak halkının ve ülkemizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
03:22 Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
03:09 GAZİOSMANPAŞA'DA ÜRETTİKLERİ SAHTE ALKOLÜ EL İLANLARIYLA SATAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
02:54 Irak'ta bir aktivist daha kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü - Son Dakika
02:24 Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi - Son Dakika
02:20 Pompeo ve Guterres Irak'taki hava saldırısını görüştü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 03:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]