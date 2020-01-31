Rektör Çufalı, EMITT-2020 fuarına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, EMITT-2020 fuarına katıldı - Son Dakika

Rektör Çufalı, EMITT-2020 fuarına katıldı

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT-2020) ziyaret etti.

Rektör Çufalı, EMITT-2020 fuarına katıldı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT-2020) ziyaret etti.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMITT-2020) ziyaret ederek, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gökçebey Kaymakamı Oğuz Erdi Atak ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Oflaz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, TTK Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muharrem Kiraz, Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Afitap Bulut ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı törene katıldı.


İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT-2020'de Zonguldak Valiliği Fuar organizasyon ekibinde İl Özel İdaresi, Üniversitemiz Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yer aldı.


Fuar alanında Zonguldak Valiliği standındaki Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden Rektör Çufalı, ilin tek Coğrafi İşaretli ürünü olan Devrek Bastonu sergisini gezdi. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin standını da ziyaret eden Çufalı, Zonguldak turizmine ve tanıtımına destek ve katkı sağlayan tüm çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zonguldak Valiliği organizasyonunda Zonguldak turizminin geliştirilmesine ve tanıtımına yönelik bu tür fuarlara katılımın çok faydalı olacağını belirtti. Turizm sektörünün dinamik yapısının Zonguldak'ın kalkınma süreci için çok önemli olduğunu ve Üniversite olarak Zonguldak'ın tanıtımı ve destinasyon imajı odaklı çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek fuarın Zonguldak için hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Doğu Akdeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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