Rektör Çufalı, İstanbul'da 2019 Fuat Sezgin yılı kapanış törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, İstanbul'da 2019 Fuat Sezgin yılı kapanış törenine katıldı - Son Dakika

Rektör Çufalı, İstanbul'da 2019 Fuat Sezgin yılı kapanış törenine katıldı

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katıldı.

Rektör Çufalı, İstanbul'da 2019 Fuat Sezgin yılı kapanış törenine katıldı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katıldı.


Törene Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, 'Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin resmi açılışının da yapıldığı törenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.


İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan da törende, katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.


6 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı genelgeyle ilan edilen ve bu kapsamda ülke genelinde toplam 890 etkinliğin düzenlendiği 2019 Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde de yıl boyunca çok sayıda panel, konferans, söyleşi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserlerini okuma etkinlikleri ve belgesel izletileri gerçekleştirildi.


2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. Seyfullah Kara eşlik etti. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fuat Sezgin, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
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