Rektör Çufalı, öğrencilerle kahvaltıda buluştu

İlki geçen yıl gerçekleştirilen "Öğrenci-Şehir Buluşması"nın bu yılki etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ZBEÜ'de öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.



Kahvaltıya Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı. Kahvaltıda bir konuşma yapan Rektör Mustafa Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin "Öğrenci Odaklı" bir üniversite olduğunu belirterek, öğrencilerin istek ve önerilerinin önemine değindi.



Öğrencilerle gerek kampüslerde gerekse kampüs dışı etkinliklerde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çufalı, bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerin üniversite ve şehir hakkında düşüncelerini öğrenme fırsatı bulduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrenci buluşmalarının daha kaliteli ve nitelikli eğitim hizmetinin verilmesi ve üniversite-şehir bütünleşmesi açısından da önemine değinerek, bu yıl ikincisi gerçekleşen "Öğrenci-Şehir Buluşması"nın ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini söyledi.



Zonguldak Milletvekilleri Türkmen ve Uçar da, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin personeliyle ve öğrencisiyle, yürütülen bilimsel, kültürel ve akademik çalışmaları ile Zonguldak adına çok önemli bir değer ve potansiyel olduğunu vurgulayarak, öğrenciler ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Rektör Çufalı ve il protokolünün öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ettiği kahvaltıda, üniversite ve şehre ilişkin beklentiler ve öneriler üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. - ZONGULDAK