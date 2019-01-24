Rektör Çufalı, Protokol Üyeleri ve Stk Temsilcileri ile Buluştu

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Hakkari'de Yürüyüşe Çıkan Öğrenciler, Bölgede Benzeri Olmayan Bir Mağara Buldu

Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var