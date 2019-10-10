Son Dakika Haberleri: Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti

Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti

1 saat önce

BEÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti, System.String[]

BEÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap'ın da eşlik ettiği ziyarette, Rektör Çufalı, Bakan Koca'ya, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin mevcut durumu, faaliyetleri ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında, sağlık kampüsünün bölge ve Zonguldak'taki hizmetleri, projeleri, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakların kullanımı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sağlık alanındaki yenilikleri ve atılımlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.


Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Rektör Çufalı, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak genelinde büyük bir nüfusa nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin, gerek sağlıkta gerekse eğitim ve bilim alanında bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı önemsediklerini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette, ilimizdeki ve üniversite hastanemizdeki sağlık hizmetlerini Bakanımız ile paylaştık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak; ülkemizin, bölgemizin, Zonguldak'ımızın ihtiyacı olan hizmetleri bilimsel olarak sunmanın ve gerçekleştirmenin gayreti ve amacı içindeyiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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