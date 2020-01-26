Rektör Çufalı, "Ülkemize, milletimize geçmiş olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, 'Ülkemize, milletimize geçmiş olsun' - Son Dakika

Rektör Çufalı, "Ülkemize, milletimize geçmiş olsun"

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Elazığ depremi ile ilgili mesaj yayımladı.

Rektör Çufalı,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Elazığ depremi ile ilgili mesaj yayımladı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili mesaj yayımladı. Rektör Çufalı mesajında "24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, millet olarak hepimizi derinden üzmüş bulunmaktadır. Devletimiz ve milletimiz, bütün zor ve acılı günlerde olduğu gibi, bu afetten hemen sonra da birlik ve beraberlik içerisinde yaraları hızla sararak afetzedelere yardım elini uzatmıştır. Elazığ depreminde ve geçmişte yaşanan tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, böyle bir acının ülkemizde bir daha yaşanmaması temennisiyle, Elazığ ve bölge halkına, ülkemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Rektör, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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